Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Suad Babayeva
    👍💯Хотите понять лог...
  • Suad Babayeva
    👍💯Хотите понять лог...
  • Петр Петрович Канаев
    Продажный судейский корпус, да и правоохранительная система тоже ..Одни  как бы ловят, другие оправдывают и отпускаютСуд отпустил урож...

Суд отпустил уроженца Таджикистана, напавшего на семью с ребенком в Янино, даже не оштрафовав

Суд отпустил уроженца Таджикистана, напавшего на семью с ребенком в Янино, даже не оштрафовав

В пятницу, 6 декабря, Всеволожский городской суд отпустил из-под стражи Махмадюнуса Хабирова, подозреваемого в нападении на семью с маленьким ребёнком около станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Судью купил ишак турал с поторхами.
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2 час.
Александр Штам
У ВВП ДВА стандарта:  Один  стандарт  к русским губернаторам, второй стандарт к  Р. Кадырову !
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2 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Продажный судейский корпус, да и правоохранительная система тоже ..Одни  как бы ловят, другие оправдывают и отпускают
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1 час.

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