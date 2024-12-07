Суд отпустил уроженца Таджикистана, напавшего на семью с ребенком в Янино, даже не оштрафовав

У ВВП ДВА стандарта: Один стандарт к русским губернаторам, второй стандарт к Р. Кадырову !

ПП

Петр Петрович Канаев

Продажный судейский корпус, да и правоохранительная система тоже ..Одни как бы ловят, другие оправдывают и отпускают