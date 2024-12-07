Суд отпустил уроженца Таджикистана, напавшего на семью с ребенком в Янино, даже не оштрафовав

В пятницу, 6 декабря, Всеволожский городской суд отпустил из-под стражи Махмадюнуса Хабирова, подозреваемого в нападении на семью с маленьким ребёнком около станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге.
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