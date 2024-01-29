FESCO поставила второе судно на линию между Новороссийском и портами Индии

Транспортная группа FESCO поставила второе судно для работы на регулярной линии FESCO Indian Line West (FIL-W), связывающей индийские порты Мундра и Нава-Шева с Новороссийском по маршруту через Суэцкий канал.
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