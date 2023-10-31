Блинкен: у Мадуро нет карт-бланша на нарушение договоренностей с оппозицией

«Карт-бланш» на нарушение соглашений, подписанных с оппозицией на Барбадосе, отсутствует у президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, 31 октября сообщает Diario 2001.
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