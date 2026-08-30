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Представитель «АдГ» Тильшнайдер назвал кружку «Армия России» давним подарком

Представитель «АдГ» Тильшнайдер назвал кружку «Армия России» давним подарком

Кружка с надписью «Армия России» заставила заместителя руководителя отделения немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в земле Саксония Анхальт Ханс-Томаса Тильшнайдера объясниться.

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