Европейские политики стремятся помешать мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, как утверждает Золтан Кошкович, аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав.
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