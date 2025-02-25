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Аналитик Кошкович: Политики ЕС намерены сорвать план Трампа по Украине

Аналитик Кошкович: Политики ЕС намерены сорвать план Трампа по Украине

Европейские политики стремятся помешать мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, как утверждает Золтан Кошкович, аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав.

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