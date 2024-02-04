Рогов: назначенный Киевом глава Запорожской администрации известен коррупцией

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что назначенный главой государственной администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров известен хищением бюджетных средств и продвижением ЛГБТ.
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