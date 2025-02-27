Saved by @InstantMediaBot Закат в Донецке #Донецк #ДНР https://vk.com/donetskdnr_vk Донецкая группа новостей #Донбасс Донецкая группа новостей.
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Saved by @InstantMediaBot Закат в Донецке #Донецк #ДНР https://vk.com/donetskdnr_vk Донецкая группа новостей #Донбасс Донецкая группа новостей.
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