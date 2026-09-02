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Главные тендеры недели: Т2, Ozon, «Лента»

Главные тендеры недели: Т2, Ozon, «Лента»

Тендеры на маркетинг и рекламу Кто: ГК «Магнит» Для чего: выбор подрядчика по производству контента и сопровождению in-store радио для формата «жесткого дискаунтера».

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