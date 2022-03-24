Часть Симферополя и пригорода останется без света 24 марта

Из-за планового ремонта трансформаторных подстанций и линий электропередач часть Симферополя и пригорода останутся без света 24 марта.
Телеканал "КРЫМ 24"87 подписчиков
Популярные статьи
- Крымский гроссмейстер Карякин предложил создать новую Международную шахматную федерацию
- «Чем дольше идёт специальная операция, тем меньше вероятность того, что Украина останется целым и единым государством», - директор Центра политического анализа
- FINA возбудила дело в отношении российского пловца Рылова из-за участия в концерте в честь воссоединения Крыма с Россией
Свежие комментарии