Телеканал "КРЫМ 24"

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Часть Симферополя и пригорода останется без света 24 марта

Из-за планового ремонта трансформаторных подстанций и линий электропередач часть Симферополя и пригорода останутся без света 24 марта.

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