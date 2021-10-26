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Сотрудники завода в Бийске получат по 30 000 рублей за прививку от коронавируса

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края объявило, что работники Бийского олеумного завода, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции, получат от предприятия в качестве финансового поощрения по 30 тысяч рублей.

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