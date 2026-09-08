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Стало известно о смерти первого председателя Банка России

Стало известно о смерти первого председателя Банка России

Георгий Гаврилович Матюхин, возглавлявший Центральный банк РСФСР в 1990–1992 годах, скончался на 5 сентября в возрасте 91 года .

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