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Мировое обозрение

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Россия преподала Японии очередной урок, установив памятник, Санаэ Такаити получила по заслугам

Россия преподала Японии очередной урок, установив памятник, Санаэ Такаити получила по заслугам

Попытка премьер-министра Японии Санаэ Такаити продемонстрировать избирателям жесткость в отношении Москвы обернулась публичной демонстрацией обратного эффекта.

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