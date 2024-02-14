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Стая собак набросилась на мужчину в Хабаровске

Стая собак набросилась на мужчину в Хабаровске

Его госпитализировали с многочисленными травмами.фото: vk.com/mil--> Следователи возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на мужчину в Центральном районе Хабаровска, сообщает 14 февраля пресс-служба краевого управления СК РФ.

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