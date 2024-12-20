Учёные впервые осуществили квантовую телепортацию по загруженному интерне...

Учёные впервые осуществили квантовую телепортацию по загруженному интернет-кабелюУчёные из Северо-Западного университета США (Northwestern University) первыми в мире, как они утверждают, осуществили квантовую телепортацию по интернет-кабелю, загруженному посторонним трафиком.