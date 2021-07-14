С финансовыми трудностями в пандемию столкнулись почти 76% семей в России

Ситуация по параметру улучшиласьkdadashova Более трех четвертей домохозяйств (75,7%) в России испытывают финансовые трудности, тогда как купить самое необходимое могут 24,3% семей, подсчитал Росстат на основе опроса более 100 тысяч домохозяйств.