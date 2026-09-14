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Царьград

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«Муром» разгромил «Торпедо-Владимир» 4:0 и укрепил лидерство

«Муром» разгромил «Торпедо-Владимир» 4:0 и укрепил лидерство

В воскресном матче в Муроме хозяева поля не оставили шансов владимирскому «Торпедо», завершив встречу со счётом 4:0 и взяв реванш за поражение в первом круге регионального дерби.

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