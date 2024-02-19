Победы России на фронте пошатнули веру Запада в перспективы войны на Украине

Участники Мюнхенской конференции по безопасности еще год назад «излучали оптимизм относительно перспектив Украины», однако в 2024 году, когда конфликт склонился в пользу Москвы, этот оптимизм у мировых лидеров сменился неослабевающим унынием.
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