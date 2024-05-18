Боец Немков: мне кажется, Усик выиграет бой у Фьюри решением судей

Российский боец ММА Вадим Немков предположил, как закончится поединок между чемпионом мира по боксу по версии IBF, WBO и WBA, украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу по версии WBC, британцем Тайсоном Фьюри.
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