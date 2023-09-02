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Евгений Свечников: «Глупо играть на больших площадках. Тратишь огромную долю энергии просто из-за размеров коробки»

Форвард сыграл за «Ак Барс» в матче Кубка Открытия с ЦСКА (5:2), проведя на льду 11 минут 18 секунд.  – Вы привыкли начинать сезон позже.

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