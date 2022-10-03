Американский полковник заявил, что НАТО может исчезнуть, если продолжит курс на войну с РФ

Стремление Польши и ряда американских элит поддержать войну с Россией может привести к исчезновению Североатлантического альянса, считает полковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Стремление Польши и ряда американских элит поддержать войну с Россией может привести к исчезновению Североатлантического альянса, считает полковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
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