Минтранс предложил расширить функционал ЭРА-ГЛОНАСС на беспилотники и самокаты

Минтранс России разработал новый законопроект, в котором предлагается подключить средства индивидуальной мобильности, маломерные суда, беспилотники, а также легкие и сверхлегкие гражданские воздушные суда к системе "ЭРА-ГЛОНАСС".
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