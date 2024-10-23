В Челябинске тестируют мобильное оборудование для фиксации нарушений ПДД

В Челябинске продолжают тестировать оборудование для автоматической фиксации нарушений ПДД. Как сообщили РИА «Новый День» в региональной ГАИ, в сентябре проведены тестовые испытания аппаратно-программного комплекса «Дозор-М» – его установили на одном из городских автобусов.