В Челябинске тестируют мобильное оборудование для фиксации нарушений ПДД

В Челябинске продолжают тестировать оборудование для автоматической фиксации нарушений ПДД. Как сообщили РИА «Новый День» в региональной ГАИ, в сентябре проведены тестовые испытания аппаратно-программного комплекса «Дозор-М» – его установили на одном из городских автобусов.
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