В Новокузнецке женщине грозит 20 лет за сбыт карфентанила

В Новокузнецке перед судом предстанет 39-летняя ранее судимая местная жительница, обвиняемая в покушении на сбыт карфентанила в особо крупном размере.
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