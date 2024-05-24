10 лет проведет за решеткой иностранец, который хотел продавать наркотики в Твери

Прокуратура Калининского района поддержала обвинительное заключение в отношении 23-летнего иностранца, который распространял в Твери наркотики, На суде было установлено, что не позднее января этого года мужчина через популярный мессенджер вступил в сговор с неустановленным лицом и решил продавать наркотики.