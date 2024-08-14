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Пожар произошел в ТРЦ на юго-западе Москвы, пострадавших нет

Пожар произошел в ТРЦ на юго-западе Москвы, пострадавших нет

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.Pr Scr t.me/mchs_official--> На юго-западе Москвы в торгово-развлекательном центре «Рио» произошел пожар, который затронул фасад здания с первого по четвертый этаж.

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