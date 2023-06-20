Военное обозрение

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От Стамбульских соглашений до «африканской миротворческой инициативы»: к чему приведет очередная попытка подписать мирный договор с Украиной

От Стамбульских соглашений до «африканской миротворческой инициативы»: к чему приведет очередная попытка подписать мирный договор с Украиной

Немецкий философ Артур Шопенгауэр как-то сказал, что «примириться с человеком и возобновить с ним прерванные отношения – это слабость, в которой придется раскаяться, когда он при первом же случае сделает то же самое, что стало причиной разрыва».

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