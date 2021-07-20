Британия и Франция усилят борьбу с нелегальной иммиграцией

Великобритания и Франция подписали соглашение об усилении борьбы с нелегальной иммиграцией. Как сообщает пресс-служба британского правительства, свои подписи на документе поставили главы МВД двух стран Прити Пател и Жеральд Дарманин.
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