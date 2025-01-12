Bloomberg: оборванный провод мог вызвать лесные пожары в Калифорнии

Причиной крупных лесных пожаров в Калифорнии мог стать оборванный провод. Об этом сообщил Bloomberg. «На опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод», — отметили журналисты.
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