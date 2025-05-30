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Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать?

Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать?

Стратегия вымирания Иван Прохоров  18:21  29 мая 2025 Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- С каждым годом Россия теряет сотни сёл, которые когда-то были её сердцем и корнями.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Наша страна сейчас иллюстрирует поведение в обществе людей попавших в большую беду и мескщимя в поиске выхода. Нет понятной политики государственного строительства, собственной идеологии, опора на РПЦ и её ценности слабо воздействуют на умы людей, а организованной борьбы с радикальными  течениями не ведется.
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13 час.
Chilipeper
А нечего было устраивать 100% свободу передвижения. Конечно, все ломанули в большие города. Теперь села и территории пустые, а в городах человейники &quot;окно в окно&quot;.
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11 час.
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