Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать?

Руслан Техажев

Наша страна сейчас иллюстрирует поведение в обществе людей попавших в большую беду и мескщимя в поиске выхода. Нет понятной политики государственного строительства, собственной идеологии, опора на РПЦ и её ценности слабо воздействуют на умы людей, а организованной борьбы с радикальными течениями не ведется.