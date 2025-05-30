Стратегия вымирания Иван Прохоров 18:21 29 мая 2025 Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- С каждым годом Россия теряет сотни сёл, которые когда-то были её сердцем и корнями.
Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать?
Комментарии
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Руслан Техажев
Наша страна сейчас иллюстрирует поведение в обществе людей попавших в большую беду и мескщимя в поиске выхода. Нет понятной политики государственного строительства, собственной идеологии, опора на РПЦ и её ценности слабо воздействуют на умы людей, а организованной борьбы с радикальными течениями не ведется.
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13 час.
Chilipeper
А нечего было устраивать 100% свободу передвижения. Конечно, все ломанули в большие города. Теперь села и территории пустые, а в городах человейники "окно в окно".
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11 час.
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