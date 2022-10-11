Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть своих обещаний России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые из своих обещаний Российской Федерации, но это не оправдывает происходящее на Украине.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые из своих обещаний Российской Федерации, но это не оправдывает происходящее на Украине.
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