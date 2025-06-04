Уважаемые жители города и района! По поручению Председателя Волгоградской областной Думы А.И.Блошкина 5 июня с 10.
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Уважаемые жители города и района! По поручению Председателя Волгоградской областной Думы А.И.Блошкина 5 июня с 10.