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Татар-информ

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В Татарстане по нацпроекту отремонтировали автодорогу Азнакаево – Ютаза – М5

В Татарстане по нацпроекту отремонтировали автодорогу Азнакаево – Ютаза – М5

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ В Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтирован участок автодороги Азнакаево – Ютаза – М5 протяженностью 2,8 километра.

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