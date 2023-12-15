Доктор Питер: Британские ученые нашли два лучших упражнения для сердца и сосудов

Эти упражнения особенно эффективны для гипертоников.Если правильно питаться и давать регулярную физическую нагрузку своему организму, то он долго и надежно прослужит вам – этот тезис не устают повторять врачи всего мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии