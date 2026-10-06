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Судьи более 10 минут проверяли все очки «Автодора» в 4-й четверти матча с «Енисеем». Счет оказался верным

«Автодор» на выезде обыграл « Енисей » в матче Единой лиги ВТБ со счетом 74:72. В концовке встречи произошла необычная ситуация: за 2,5 минуты до сирены судьи пересмотрели все очки, набранные гостями в четвертой четверти.

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