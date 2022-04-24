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Астраханцы отмечают светлое Христово Воскресение

Астраханцы отмечают светлое Христово Воскресение

В храмах Астраханской области проходят пасхальные богослужения. Вместе с прихожанами Покровского кафедрального собора светлый праздник Пасхи Христовой встретили Губернатор Игорь Бабушкин и Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

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