Астраханцы отмечают светлое Христово Воскресение

В храмах Астраханской области проходят пасхальные богослужения. Вместе с прихожанами Покровского кафедрального собора светлый праздник Пасхи Христовой встретили Губернатор Игорь Бабушкин и Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.
В храмах Астраханской области проходят пасхальные богослужения. Вместе с прихожанами Покровского кафедрального собора светлый праздник Пасхи Христовой встретили Губернатор Игорь Бабушкин и Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.
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