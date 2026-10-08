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ОАЭ предупредили о водном кризисе из-за ИИ: дата-центры удвоят потребление воды к 2030 году

ОАЭ предупредили о водном кризисе из-за ИИ: дата-центры удвоят потребление воды к 2030 году

Доклад МИД ОАЭ оценивает прямое водопотребление дата-центров в 9,32 трлн литров к концу десятилетия и призывает учитывать воду, энергию и ИИ-инфраструктуру как единую систему Министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало доклад Crosscurrents: Navigating the AI-Water-Energy Nexus, в котором зафиксирован двойной эффект ИИ на водные ресурсы.

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