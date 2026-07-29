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Jump Capital создала новый криптофонд объемом $350 млн.

Jump Capital создала новый криптофонд объемом $350 млн.

Согласно объявлению от 29 июля, Jump Capital закрыла свой седьмой венчурный фонд с общим объемом привлеченных средств в $350 млн, назвав его крупнейшим фондом компании на сегодняшний день и обозначив планы по увеличению инвестиций в криптоэкосистему, продолжая при этом поддерживать технологические стартапы на ранних стадиях.

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