Jump Capital создала новый криптофонд объемом $350 млн.

Согласно объявлению от 29 июля, Jump Capital закрыла свой седьмой венчурный фонд с общим объемом привлеченных средств в $350 млн, назвав его крупнейшим фондом компании на сегодняшний день и обозначив планы по увеличению инвестиций в криптоэкосистему, продолжая при этом поддерживать технологические стартапы на ранних стадиях.