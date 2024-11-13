Жених отменил свадьбу: родители невесты денег на полквартиры обещали, но не дали ничего, да еще и его обвинили: «Нищебродам нечего жениться!»— Полтора года мы встречались с Игорем, планировали пожениться, – грустно рассказывает двадцатичетырехлетняя Наталья.