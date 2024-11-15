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Ростовчане перепугались звука взрывов и мощной вспышки вечером 14 ноября

Ростовчане перепугались звука взрывов и мощной вспышки вечером 14 ноября

О них сообщили очевидцы в социальных сетях.Жители сразу двух районов Ростова-на-Дону сообщили о загадочном звуке взрыва с яркой вспышкой, которые произошли вечером 14 ноября.

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