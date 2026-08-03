Движение по Пионерской станет быстрее и комфортнее

Курчатовский район в ближайшие дни получит обновленную транспортную артерию. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и наказам из Народной программы «Единой России» приводим в порядок улицу Пионерскую на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Победы.