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Администрация города Челябинска

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Движение по Пионерской станет быстрее и комфортнее

Движение по Пионерской станет быстрее и комфортнее

Курчатовский район в ближайшие дни получит обновленную транспортную артерию. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и наказам из Народной программы «Единой России» приводим в порядок улицу Пионерскую на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Победы.

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