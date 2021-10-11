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Белорусская школа признала российский статус Крыма

Белорусская школа признала российский статус Крыма

Минская школа №41 заключила соглашение с симферопольской школой №38 о патриотическом воспитании. За почти 8 лет существования Крыма как российского региона это единственный документ, подписанный в стране-союзнице с хоть какой-нибудь организацией на полуострове.

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