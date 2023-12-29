Выходные перед Новым 2024 годом: что можно и нельзя делать 30 и 31 декабря 2023 года Евгения КомароваВ эти дни, 30-31 декабря 2023 года, согласно церковному календарю, православные христиане почитают память святого Модеста и пророка Даниила.