Исследование, размещенное в журнале Scientific Reports, сообщает о том, что в Кении у женщины после плановой хирургической процедуры обнаружили штамм грибка Candidozyma auris, устойчивый ко всем имеющимся группам противогрибковых лекарств.
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