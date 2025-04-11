💐В Крыму прошло возложение цветов к Вечному огню на мемориале «Концлагерь «Красный» В мероприятии приняли участие делегация из исторических регионов России и крымские депутаты.
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💐В Крыму прошло возложение цветов к Вечному огню на мемориале «Концлагерь «Красный» В мероприятии приняли участие делегация из исторических регионов России и крымские депутаты.