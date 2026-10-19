Операторы беспилотников Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск уничтожили пять наземных роботизированных комплексов ВСУ на Краматорском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AP Атака на Бенгази....
- С армянскими прод...
- М "Якутию сдают. Ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым