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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Морозов: «Лучший спортсмен Казахстана – Шавкат Рахмонов»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов назвал лучшего спортсмена Казахстана 2023 года. «Ну, какое самое яркое событие?! На все ваши вопросы у меня два слова — Шавкат Рахмонов.

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