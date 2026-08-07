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Фотограф Иллман о том, что Хэмилтон наряжается только ради снимков: «Так было не более 5-6 раз за 44 дня на трассе»

Фотограф Ким Иллман прокомментировал критику пилота « Феррари » Льюиса Хэмилтона со стороны экс-руководителя команд «Формулы-1» Отмара Сафнауэра.

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