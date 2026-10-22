Украинские боевики вынуждены оборудовать подземные укрытия в Сумской области, поскольку ситуация для них ухудшается ежедневно.
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Закачать для укронацистов, в их подземелья. удушающие газы, не надо подвергать опасности наших воинов. Если укронацисты залезли под землю, значит хотят продолжить войну, т.е. они сами себе выбрали смерть.