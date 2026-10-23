На форуме автомобильной индустрии «Для тех, кто рулит» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев затронул тему, которая касается не отдельных моделей, а будущего автобрендов в целом.
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