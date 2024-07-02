Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

В организациях креативного сектора трудится около 740 тыс. человек В своем телеграм-канале Сергей Собянин сообщил, что Москва является крупнейшим центром в сфере креативных индустрий — в городе работает 108,5 тыс.
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